VIDEO CMIT FANTACALCIO CONSIGLI NONA GIORNATA/ La nona giornata di Serie A comincia venerdì. Non una buona notizia per tutti coloro che fanno il Fantacalcio: si parte alle 20.45 con Verona-Sassuolo. Sabato scendono in campo le big Juventus e Inter: alle 15.00 i bianconeri fanno visita al Lecce e i nerazzurri ospitano il Parma a Sa Siro alle 18.00. Esordio di sabato sera per Thiago Motta contro il Brescia. La domenica si inizia con Bologna-Sampdoria (ore 12.30). Occhi puntati nel pomeriggio su Spal-Napoli (15.00) e Roma-Milan (ore 18.00), prima del match che chiude il turno Fiorentina-Lazio alle 20.45. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 9a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 9a giornata

Verona-Sassuolo venerdì ore 20.45

⚡Hot: Kumbulla si sta dimostrando una sicurezza. Occhio al solito Caputo

⛔Not: Muldur non ha convinto contro l'Inter

⚽Sorpresa: Amrabat potrebbe trovare il bonus

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Lecce-Juventus sabato ore 15

⚡Hot: Pjanic è una certezza assoluta per la squadra di Sarri. Occhio a Bernardeschi

⛔Not: Potrebbe essere una giornata difficile per il Lecce

⚽Sorpresa: de Ligt scaccia le polemiche con un gol?

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Inter-Parma sabato ore 18

⚡Hot: Lautaro, Brozovic e Candreva vanno schierati.

Nel Parma bene Kucka, aria di derby⛔Not: Barillà ha il cartellino facile⚽Sorpresa: Barella è ancora a caccia del primo acuto in nerazzurroHandanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah; Martinez, LukakuSepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Genoa-Brescia sabato ore 20.45

⚡Hot: Kouamé e Tonali sono le due certezze, così come Balotelli

⛔Not: Schone non ha iniziato col piede giusto

⚽Sorpresa: Sabelli sta mostrando ottime qualità

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Pinamonti, Kouamé

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma

Bologna-Sampdoria domenica ore 12.30

⚡Hot: Sansone vuole cancellare qualche prestazione opaca. Bertolacci ha già inciso

⛔Not: Murillo non dà ancora certezze

⚽Sorpresa: Occhio al duttilissimo Poli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbayè, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella



Atalanta-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: E' tempo di lanciare Malinovskyi! Finalmente Ilicic e De Paul!

⛔Not: Masiello dopo il disastro di Manchester, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: L'Atalanta concede spazio, può essere il match di Lasagna

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Muriel

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Spal-Napoli domenica ore 15.00

⚡Hot: Petagna è una certezza casalinga! Milik-Mertens chi li ferma più?

⛔Not: Tomovic rischia malus pesanti

⚽Sorpresa: Zielinski può regalare bonus pesanti!

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Milik, Mertens

Torino-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Belotti offre garanzie! Izzo per il riscatto! Sì a Joao Pedro

⛔Not: Simeone può faticare con il trio difensivo granata

⚽Sorpresa: Olse può sorprendere tutti! Il periodo di Roma è un lontano ricordo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Verdi

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

Roma-Milan domenica ore 18.00

⚡Hot: Dzeko non molla mai! Piatek vuole dimostrare di essere rinato. Sì a Kolarov e Theo Hernandez

⛔Not: Pastore meglio non rischiarlo così come Biglia

⚽Sorpresa: Romagnoli per la prima gioia persona stagionale

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

Fiorentina-Lazio domenica ore 20.45

⚡Hot: Ribery è l'uomo in più, Immobile implacabile! Ok Milinkovic-Savic

⛔Not: Bocciamo l'ex Caceres, può andare in difficoltà dalla sua parte

⚽Sorpresa: Ancora Milenkovic, di testa ci ha preso gusto

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile