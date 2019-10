Calciomercato Napoli, colpo Ibrahimovic: nuovi segnali di De Laurentiis

CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC DE LAURENTIIS / Nuove dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riguardo al possibile colpo Ibrahimovic. Dopo l'apertura di ieri, il presidente del Napoli si è espresso così ai microfoni di 'ESPN Deportes': "È una bellissima persona a prescindere dal mio Napoli. Può fare ancora parecchio, può trascinare una squadra. Sono convinto che qualunque allenatore amerebbe averlo a disposizione. Magari anche come una specie di punto di riferimento. Per il calcio lui lo è e potrebbe esserlo per tutte le squadre".

Il patron azzurro ha poi difeso Lozano: "Lo vedo bene, bisogna avere pazienza con i giocatori nuovi che non hanno vissuto il calcio italiano. Deve ambientarsi in una città diversa, con un allenatore e dei compagni di squadra diversi. Lozano è un grandissimo giocatore, contro il Salisburgo l'ha dimostrato. Appena entrato con la Juventus ha segnato un gol. Non si può avere tutto e subito, non si può pretendere che questi giocatori risolvano i problemi subito".