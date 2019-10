ROMA ZANIOLO CAPELLO VIGORELLI / Non si è ancora spenta l'eco della frase di ieri sera di Fabio Capello, che a 'Sky' ha invitato il giovane Sebastiano Esposito dell'Inter a 'non prendere la strada di Zaniolo'.

Un commento polemico nei confronti del giocatore dellacui ha inteso replicare, alla 'Gazzetta dello Sport', il procuratore del calciatore, Claudio: "Le luci della ribalta hanno allungato su di lui l'ombra del bad boy che non gli appartiene - ha spiegato - Alla sua età ci sta di commettere qualche errore, più di forma che di sostanza. Da questo a farne un esempio negativo, il passo è troppo lungo. Dispiace che Capello si sia unito a una corrente di pensiero denigratoria nei confronti di Nicolò, che ha peccato di immaturità, ha pagato e ha voltato pagina. E' ingiusto e ingeneroso ergerlo a modello negativo, specialmente se il giudizio viene da qualcuno, come Capello, di cui si ricordano altrettanti peccati di gioventù. Non c'è la volontà di alzare barriere attorno a Nicolò, ma per lui parleranno i fatti e non i luoghi comuni".