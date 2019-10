CALCIOMERCATO JUVENTUS AGNELLI / Al termine dell'assemblea dei soci della Juventus, alle ore 15, in conferenza stampa il presidente bianconero Andrea Agnelli ha preso la parola. Con lui anche Fabio Paratici, tra gli altri, che ha parlato del cambio di guida tecnica: "Non è come si vince. I risultati di Allegri sono ottimi e colgo l'occasione per ringraziarlo.

Siamo stati soddisfatti da ambo le parti ma era il momento di cambiare per dare stimoli nuovi a tutti gli ambienti. Nessun punto di rottura e siamo soddisfatti del lavoro di Allegri e del modo in cui sono arrivate le vittorie". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

MERCATO - "Ci sono operazioni normali e altre straordinarie. Abbiamo sempre cercato di non vendere i nostri giocatori migliori, eccezion fatta per Vidal e Pogba. Gli altri non erano titolarissimi".