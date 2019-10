JUVENTUS AGNELLI CONFERENZA STAMPA / In casa Juventus, si è svolta quest'oggi l'Assemblea dei soci. Al termine dell'assemblea, alle ore 15, in conferenza stampa il presidente bianconero Andrea Agnelli, insieme al vice presidente Nedved, il ds Paratici. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni del numero uno del club piemontese.

"L’approvazione all’aumento di capitale da 300 milioni è un passo importante: ha come principali obiettivi la crescita della competitività sportiva, l’incremento del brand Juventus e il consolidamento dell’equilibrio economico. Il nostro percorso di ha portato quasi a un miliardo e mezzo di capitalizzazione.

Evitiamo di fare previsioni, anche per non fonire dati importanti ai nostri competitor, ma siamo particolarmente soddisfatti e possiamo dire che il piano deve portare la Juventus a un’ulteriore valorizzazione. Mondiale per Club della? Infantino ha dato l'informazione sei mesi fa, al momento attuale non è cambiato molto. Il problema non è essere d'accordo o meno, la Fifa dovrebbe lavorare sul calendario internazionale. Una volta fatto quello, si può pensare di togliere o inserire nuove competizioni, si pensava per esempio di abolire la. L'aumento di capitale non era necessario oggi, ma era un modo per proseguire lo sviluppo della società. Non ci sarà nessun problema in futuro per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, il cui rispetto è sempre prioritario. Plusvalenze? Anche il Barcellona ha fatto 140 milioni di plusvalenze, il mercato ormai è molto cambiato. Last Banner? Ci siamo sentiti lasciati soli, e ci sentiamo sempre soli.