Ritorno ora solare, come e quando spostare l'orologio

RITORNO ORA SOLARE / Sta per tornare l'ora solare: il cambio di orario stagionale è previsto, come al solito, per l'ultimo weekend di ottobre. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre ci sarà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Una modifica dell'orario, quella dei mesi primaverili ed estivi, come noto, determinata da ragioni economiche, per provare a ottenere un risparmio quanto alle spese energetiche.

Torna l’ora solare: come e quando spostare le lancette?

Quando e come dovrà avvenire lo spostamento dei nostri orologi? Alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un'ora, per tornare così alle ore 2.

Uno spostamento che riguarderà soltanto gli orologi di vecchia generazione, cioè quelli fissi. Per quanto concerne quelli elettronici (su televisori, pc, smartphone, smartwatch, eccetera), lo spostamento avverrà come di consueto in maniera automatica. Domenica mattina, dunque, avremo la possibilità di dormire un'ora in più, anche se con un drastico accorciamento delle giornate. La novità importante è che potrebbe essere l'ultima volta che cambieremo l'ora. A marzo infatti il Parlamento Europeo ha deciso per l'abolizione del cambio stagionale di orario. Dal, ogni stato deciderà autonomamente se mantenere l'ora legale o quella solare. L'unico stato ad aver deciso è la Francia, l'Italia non ha ancora preso una decisione. Per adesso, la scadenza del 29 marzo rimane quella fissata per spostare nuovamente in avanti le lancette.