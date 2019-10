EUROPA LEAGUE CELTIC LAZIO INZAGHI CONVOCATI / Allo stadio Celtic Park di Glasgow la Lazio questa sera sarà di scena contro i biancoverdi scozzesi per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

In vista del calcio d'inizio previsto per le ore 21 il tecnico Simoneha diramato l'elenco dei 20 convocati per la partita dove spiccano le assenza di

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile