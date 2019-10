Verona-Sassuolo, De Zerbi: da Berardi al problema difesa

VERONA SASSUOLO DE ZERBI / Domani sera Verona e Sassuolo apriranno la nona giornata di Serie A ed oggi in conferenza stampa ci ha pensato Roberto De Zerbi a presentare la sfida partendo dai problemi difensivi: "Non mi aspettavo questa classifica, l'importanza della gara non sposta la visione dell'allenatore. Gol subiti? Io e il mio staff sulle cose sulle quali si può migliorare, si lavora, poi lo si fa vedere alla squadra, poi fai fatica. La fase difensiva è subordinata alla scelta dell'avversario, quando la palla ce l'hanno gli altri sono loro a decidere. Tu devi partire dal sacrificio e dalla voglia di non prendere gol.

BERARDI - "Con me è stato sempre uno dei più positivi, dentro e fuori dal campo. E' cresciuto tanto. Dalla partita col Napoli dell'andata dello scorso anno a oggi. E' cresciuto tanto, come spessore di calciatore all'interno di un gruppo e di una partita".

INFORTUNATI - "Tripaldelli ancora non ha recuperato dalla partita di domenica, non ce l'abbiamo dall'inizio. Ha giocato tre partite in una, per l'attesa, per l'esordio. Ferrari starà fermo tanto così come Chiriches e Rogerio, dietro siamo quelli di domenica con Tripaldelli in meno, Muldur è uscito un po' malconcio, ha avuto un affaticamento, si è allenato ieri e l'altro ieri".