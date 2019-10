JUVENTUS AGNELLI STADIO / Un nuovo stadio per la Juventus.

Il club bianconero sta lavorando ad una nuova struttura per la formazionee per lacome annuncia Andreadurante l'Assemblea degli Azionisti: "Un impianto per le due squadre, sia lo stesso, due separati o di dimensioni diverse, è all'interno della società - spiega il presidente bianconero - Siamo consapevoli che realtà come Women, Under 23 e Primavera meritino delle strutture adatte nelle quali poter disputare le rispettive gare casalinghe".