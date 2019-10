ROMA MAMMA ZANIOLO CAPELLO / Fanno discutere le parole di Fabio Capello nel post-partita di Inter-Borussia Dortmund. L'allenatore di Pieris, elogiando Esposito, aveva esortato il baby nerazzurro a non seguire la strada intrapresa da un altro giovane talento come Zaniolo, in riferimento all'aspetto comportamentale del centrocampista della Roma. Dichiarazioni che oltre a far storcere il naso nell'ambiente giallorosso hanno provocato anche la reazione di Francesca Costa, mamma di Zaniolo.

La replica arriva attraverso una storia su Instagram: "A volte è meglio tacere… Senza più parole!", il post pubblicato questa mattina dalla madre del classe '99.

Francesca Costa ha poi aggiunto sempre su Instagram: "Sarò pure tua madre ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo ed è un esempio per i tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te... Tu che a 19 anni hai esordito on Champions, tu che a 19 anni hai fatto doppietta nella stessa competizione, dice tanto: il più giovane italiano a riuscirci… Tu che a 19 anni hai esordito in Nazionale A… Tu che a 19 anni sei stato eletto miglior giovane della Serie A 2018/2019… Tu che a 20 anni vanti già 47 presse con l'AS Roma con 7 gol e 3 assist… Tu che per me dovresti essere e continuare ad essere un esempio non una strada da evitare per tutti tutti coetanei, i più giovani e i più grandi… compreso il bravissimo Esposito… sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non i destabilizzi…".