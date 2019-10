INTER CAPELLO ESPOSITO ZANIOLO/ "Non prendere quella strada". Questa è stata la frase pronunciata nella serata di ieri sera da Fabio Capello, allenatore, a Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell'Inter.

Il riferimento era legato a Nicolò Zaniolo e in queste ore sta facendo molto discutere l'interpretazione delle parole dell'ex allenatore di Roma e Juventus, nonostante il chiarimento arrivato da Ilarialegato al passaggio in giallorosso dall'Inter. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Non è però la prima volta che Fabio Capello si pronuncia con toni non particolarmente lusinghieri nei confronti di Zaniolo. In estate infatti, parlando al 'Corriere dello Sport', il tecnico aveva parlato così del 20enne ex Entella: "Ha delle ottime potenzialità, ma si è già messo su un piedistallo. Ad esempio nella sfida contro la Polonia, negli ultimi dieci minuti, non aveva lo spirito giusto, la voglia di lottare".