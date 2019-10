JUVENTUS PARATICI DYBALA / Paulo Dybala è sempre al centro del mondo Juventus. In estate la lunga telenovela sul futuro, adesso le prodezze in campo che stanno trascinando la squadra di Sarri in campionato e Champions League.

Sulle trattative estive in merito al numero dieci è intervenuto Fabiodurante l'Assemblea degli Azionisti: "Dobbiamo stare attenti anche alle dinamiche del mercato in uscita e poi fare delle valutazioni come sono state fatte - ha spiegato il CFO bianconero - Vale per Dybala così come per gli altri della rosa".

Paratici poi ha aggiunto: "Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni pensiamo che siano utili all'equilibrio della nostra squadra. Negli ultimi anni abbiamo acquistato diversi parametri zero: Pirlo, Pogba, Emre Can, Ramsey, Rabiot e Khedira. Credo che tutti abbiano giocato numerose gare e dato un contributo significativo ai nostri successi e in alcuni casi generato alcune plusvalenze".