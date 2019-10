SACCHI BERLUSCONI MONZA / Come ai tempi del Milan, Silvio Berlusconi ha provato a riprendere Arrigo Sacchi. Stavolta però per il Monza.

Prima dell'arrivo di Brocchi, l'ex patron rossonero ha corteggiato il tecnico di Fusignano per la panchina della formazione brianzola come rivela lo stesso ex Ct della Nazionale: "Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza. Ma io non faccio parte di quei generali 'armiamoci e partite' e non ho più la forza che dà l'ossessione", ha rivelato Sacchi alla trasmissione 'L'Assedio' su La7.