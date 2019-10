NAPOLI BOLOGNA IBRAHIMOVIC MIHAJLOVIC / Zlatan Ibrahimovic stuzzica diverse società di Serie A. Lo svedese è in scadenza con i Los Angeles Galaxy e cambierà maglia a gennaio.

Ilper bocca del patron De Laurentiis ha lasciato spazio ad un possibile arrivo in azzurro dell'attaccante, che però è nei desideri anche dell'amico Sinisa

Il tecnico del Bologna ha avuto un contatto nei giorni scorsi con 'Ibra' e come scrive il 'Corriere dello Sport' non mollerà la presa nelle prossime settimane per convincere l'ex Inter, Juventus e Milan ad indossare la casacca dei felsinei. L'ingaggio del classe '91 potrebbe essere uno scoglio importante, anche se il presidente Saputo sarebbe ingolosito dall'ingaggiare un campione del calibro di Ibrahimovic.