CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO HALAND SALAH SPONSOR JEEP / Cresce la Juventus di Andrea Agnelli e lo fa anche grazie agli sponsor. In mattinata lo stesso presidente bianconero ha comunicato il nuovo accordo con Jeep. "In considerazione dell'eccellente performance sportiva della Prima Squadra - si legge sul sito ufficiale - il club e Jeep hanno raggiunto un accordo per incrementare di 25 milioni di euro il corrispettivo fisso annuo per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021". Un accordo dunque che porta il fisso annuale dello sponsor da 17 a ben 42 milioni di euro. La Juventus è decisamente più ricca ed è frutto di una programmazione all'avanguardia in Italia che gli permette di essere l'unica squadra a competere con le big del resto d'Europa sul campo e come dimostra l'acquisto di Cristiano Ronaldo, anche sul calciomercato. I bianconeri crescono e i nuovi soldi freschi potranno permettere nuovi colpi alla CR7: sognare in grande è sempre più possibile. I tifosi gongolano per una squadra destinata a diventare sempre più forte.

Calciomercato Juventus, un attacco stellare pensando al dopo Cristiano Ronaldo

Non si conosce nel dettaglio il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, anche quest'anno, sta dimostrando sul campo di essere integro fisicamente e stando alle ultime sue dichiarazioni la voglia di proseguire è ancora tanta. I tifosi della Juventus potrebbero dunque godersi il loro beniamino ancora per qualche anno ma il club non ha alcuna intenzione, comunque, di farsi trovare impreparato. L'età avanza - il prossimo 5 febbraio saranno 35 gli anni - e in casa Juventus sono già in programma nuovi colpi che possano far crescere il brend anche quando Ronaldo non giocherà più in bianconero. Higuain, poi, anche lui, non è più giovanissimo e guardare oltre è dunque obbligatorio.

Il 'nuovo' Cristiano Ronaldo può arrivare o dall'Inghilterra o dalla Francia: a Londra l'avventura di Kane sembra davvero ai titoli di coda e portarlo in bianconero potrebbe essere più facile rispetto ad altri fuoriclasse. Il Psg, ad esempio, è a lavoro per blindare Mbappe con un contratto da oltre 50 milioni di euro a stagione.

Con il talento ex Monaco vero pupillo dei francesi, potrebbe risultare più facile acquistare. Il brasiliano l'ultima estate è stato ad un passo dall'addio, con la Juve che ha coltivato il sogno di portarlo in bianconero. A testimonianza che il club bianconero è pronto a realizzare, almeno, un altro grande colpo la prossima estate. Dando sempre uno sguardo in Premier Leaguesono certamente altri due profili da Juventus.

Juventus, non solo attacco: il sogno è sempre Pogba!

Ma non solo attacco, la Juventus - con il colpo de Ligt - ha dato prova di poter spendere tanto anche in altri ruoli. La difesa senza Chiellini scricchiola più del dovuto e ad oggi i top del ruolo sono Koulibaly e van Dijk. A centrocampo, attenzione al solito colpo a parametro zero: dopo Khedira, Emre Can, Ramsey e Rabiot, la Juventus è pronta a sfidare le grandi per Eriksen ma il sogno più grande resta sempre Pogba. Va capito, adesso, come si deciderà di suddividere il budget per il prossimo calciomercato Juventus senza dimenticare che molti soldi potrebbero arrivare anche dalle cessioni. Dybala, ad oggi sembra essersi guadagnato la conferma, ma di fronte ad offerte irrinunciabili potrebbe cambiare idea. Attenzione poi alle uscite a centrocampo con Emre Can e Rabiot pronti a creare nuove importanti plusvalenze.

Juventus, occhio ai nuovi futuri campioni!

La Juventus ha sempre mostrato attenzione ai giovani, anticipando la concorrenza. Dando uno sguardo in Italia i nomi più caldi sono quelli di Zaniolo della Roma e dei due della Fiorentina Castrovilli e Chiesa ma è dall'estero che potrebbero arrivare le opportunità più allettanti. In avanti occhi puntati su Haland, sempre più protagonista con il suo Salisburgo, e Malen. Il giovane olandese, che sta stupendo tutti con il Psg, non è un'ipotesi da scartare visti gli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola. In Germania, infine, cresce bene Jadon Sancho. La stellina classe 2000 del Borussia Dortmund ha già una valutazione superiore ai 100 milioni