BORUSSIA ZORC FAVRE MOURINHO / L'ombra di José Mourinho su . Il balbettante inizio di stagione e le tensioni con la dirigenza potrebbero costare care all'attuale tecnico del Borussia Dortmund, ieri sera sconfitto a 'San Siro' dall'Inter nella sfida di Champions League.

In caso di benservito il primo nome sulla lista della dirigenza dei tedeschi sarebbe quello di tecnico portoghese, di recente accostato anche ad un possibile ritorno al Real Madrid.

Marc Zorc butta però acqua sul fuoco in merito ad un avvicendamento in panchina. Il Ds del Borussia è chiaro a margine del match di 'San Siro' contro l'Inter: "Queste voci sono prive di fondamento. Non ci sono discussioni sulla posizione del nostro allenatore. Siamo felici di avere Lucien Favre con noi", ha sottolinea Zorc a 'Sky Deutschland'.