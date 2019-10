CALCIOMERCATO INTER MÜLLER / L'Inter va a caccia di una grande occasione per piazzare a gennaio un colpo di spessore internazionale in vista della volata finale tra campionato e, sperano i nerazzurri, fase finale di Champions League. A centrocampo sono diversi i nomi monitorati: da Vidal e Rakitic a Matic e non solo.

Ma attenzione anche qualche metro più avanti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dalla Germania arrivano infatti aggiornamenti importanti secondo i quali la dirigenza nerazzurra starebbe facendo sul serio per arrivare a Thomas Mūller, bandiera del BayernMonaco che dopo 20 anni nel club potrebbe cambiare aria. Nei giorni scorsi erano già circolate le prime voci sull'Inter e la tentazione Premier League, alle quali aveva risposto poi l'Ad Karl-Hein Rummenigge cercando di far rientrare il caso. Nonostante questo però Müller continua ad essere una seconda scelta per il tecnico Niko Kovac, soprattutto alla luce del buon impatto che sta avendo Coutinho, e il quotidiano 'Kicker' rilancia con forza la possibilità di un addio al club bavarese, con l'Inter che si sarebbe mossa concretamente intensificando i contatti in vista del mercato di gennaio.