JUVENTUS DYBALA PSG / Paulo Dybala si è ripreso la Juventus dopo la lunga telenovela estiva legata al suo futuro. La 'Joya' fu vicinissima al Manchester United, prima che la trattativa saltasse in concomitanza con la chiusura del mercato in Inghilterra.

Trattativa naufragata sul nascere anche con il Tottenham, con il numero dieci che nel rush finale del mercato era entrato nei radar delin caso di addio di

Il 'Corriere dello Sport' riporta un retroscena sul tentativo last-minute dei campioni di Francia per l'argentino: un'offerta di 5 milioni di euro per il prestito oneroso, subito respinta però dal CFO Paratici. Il PSG, in precedenza, aveva tentato di rilevare l'intero cartellino del giocatore inserendo delle contropartite tecniche nell'operazione, tra cui Dembélé che sarebbe arrivato alla corte di Tuchel nella trattativa per il ritorno di Neymar a Barcellona. I parigini dopo il mancato assalto per l'ex Palermo hanno spostato così le proprie attenzioni su Icardi, ingaggiando l'ex interista in prestito con diritto di riscatto. La Juventus si coccola adesso un ritrovato Dybala, con la dirigenza della Continassa che pensa al rinnovo di contratto del numero dieci fino al 2024.