JUVENTUS AGNELLI / Giorno importante alla Juventus per l'Assemblea degli Azionisti di scena all''Allianz Stadium'. Il club bianconero è pronto ad approvare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro e in mattinata è arrivata anche l'ufficialità del nuovo accordo per la sponsorizzazione con Jeep. A prendere la parola è ovviamente il presidente Andrea Agnelli, che esordisce: "Oggi chiederemo a voi Azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni destinato al nostro piano di sviluppo 2019/2024. Possiamo affermare che la Juventus è la più grande società di calcio italiana, ma anche solo uno dei più grandi club a livello europeo. Dobbiamo essere estremamente orgogliosi del nostro sviluppo e dei nostri tassi di crescita, ma dobbiamo di tenere il passo". Tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie di calciomercato: Clicca Qui!

Agnelli prosegue: "Sono numeri che sembrano enormi se confrontati alla realtà italiana, ma il nostro riferimento sono i grandi club europei.

La nostra crescita è confermata dal ranking UEFA: eravamo al 42° posto e attualmente siamo quinti, ma abbiamo ragionevoli basi per pensare di arrivare al quarto posto. Abbiamo creato più di un miliardo e 200 milioni di valore in questi nove anni. Non posso non pensare poi al percorso sul campo, di cui possiamo essere orgogliosi. In questo momento il mio pensiero va a chi ha vinto gli otto scudetti di fila: il capitano Giorgioe anche Andrea Barzagli. Inoltre voglio sottolineare il contributo di Massimiliano, determinante nella crescita della Juventus. Solo nell'ultima stagione abbiamo attratto il migliore del mondo,: spero possa vincere il Pallone d'Oro perché lo merita".

Agnelli conclude: "Volevamo che Juventus diventasse un marchio globale, ed è un obiettivo raggiunto. La nostra visione è far prosperare il club come brand moderno, innovativo, iconico. La missione invece è mantenere la leadership sportiva, consolidando i risultati economici e finanziari, oltre ai risultati calcistici in Italia e in Europa. L'obiettivo dell’aumento di capitale è un rafforzamento della società: vogliamo pensare in grande e raggiungere insieme nuovi traguardi".