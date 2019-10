FIFA MONDIALI CLUB / La Fifa ha assegnato alla Cina l’organizzazione dei nuovi Mondiali di calcio per club che si svolgeranno a giugno-luglio 2021: una decisione storica quella presa dal più grande organo calcistico mondiale che conferma sicuramente il peso crescente del paese asiatico in questo sport.

Ad annunciarlo è il presidente Gianni Infantino in conferenza stampa al margine della riunione del Consiglio della Fifa a Shanghai: ''Questa è una decisione storica per il calcio. Sarà una competizione che ogni persona, ogni bambino e chiunque ami il calcio attenderà con impazienza”. L'organizzazione prevede che i posti per le squadre europee saranno 8, 6 per il Sudamerica, 10 per gli altri (Asia, Africa, Nord-centro America, Oceania).