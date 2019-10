CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è atteso in città domani e la sua visita rappresenta un'importante occasione per fare il punto sui rinnovi in casa viola.

Ormai ai dettagli quelli di, la dirigenza parlerà anche con, seguito sempre con una certa importanza da. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la volontà della Fiorentina è quella infatti di provare a convincere il proprio gioiello a rimanere a Firenze: è infatti pronta una proposta di rinnovo fino al 2024 con aumento, ruolo-simbolo e garanzie di crescita di club e squadra. Basterà?