Calciomercato, Hallfredsson-Roma? Le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA HALLFREDSSON / La Roma in piena emergenza infortuni non scarta l'ipotesi di ricorrere al calciomercato dei calciatori svincolati per colmare le lacune nella rosa del tecnico Fonseca che a domanda precisa ha specificato che se arriveranno nuovi calciatori, sarà per rinforzare la squadra e non per fare numero.

Da scartare le ipotesi Behrami o quelle che portano a calciatori non in possesso di passaporto comunitario , nelle ultime ore sono circolati tanti nomi tra cui quello di Emil, esperto centrocampista islandese attualmente libero dopo tanti anni in Italia.

Allo stato attuale delle cose, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it non risultano contatti tra la dirigenza giallorossa e Hallfredsson. Classe '84, l'ex Frosinone e Udinese non vuole però smettere di giocare e anzi, sta continuando ad allenarsi ad alta intensità e gioca ancora regolarmente con la maglia della nazionale islandese in attesa della chiamata giusta. La priorità rimane l'Italia, dove ormai è di casa.