Inter, colpo di scena: Mourinho avversario in Champions?

INTER MOURINHO BORUSSIA DORTMUND / L'Inter riporta in panchina José Mourinho. Potrebbe essere questo, stando alle notizie che arrivano dalla Germania, il titolo dopo la serata di Champions League di ieri che ha visto i nerazzurri battere il BorussiaDortmund mettendo seriamente nei guai il tecnico Lucien Favre.

Nonostante la vittoria di misura nell'ultimo turno di Bundesliga sull'ex capolista Borussia Moenchengladbach, la posizione dell'allenatore resta seriamente a rischio anche alla luce dei cattivi rapporti che si sarebbero creati all'interno dello spogliatoio, tanto che secondo quanto scrive 'Sportmediaset' quella del prossimo weekend contro lo Schalke 04 potrebbe essere l'ultima gara sulla panchina giallonera per Favre in caso di sconfitta.

E Mourinho? Il portoghese, che resta nel mirino del Real Madrid in caso di esonero di Zidane, secondo quanto riportato ieri dal quotidiano tedesco 'Bild' sarebbe il primo nome nella lista del Borussia Dortmund per sostituire da subito Favre e lo stesso Mourinho starebbe già prendendo lezioni di tedesco. Scenario clamoroso, che porterebbe lo 'Special One' a debuttare in Champions League... proprio contro l'Inter, nel match di ritorno del 5 novembre. Difficile, ma...