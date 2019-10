CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol è vicino ad uno storico double con il Flamengo: il club brasiliano infatti, hià in testa al Brasilerao con 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, questa notte ha strappato anche il pass per la finalissima di Copa Libertadores (in programma il 23 novembre contro il River Plate) battendo in semifinale per 5-0 il Gremio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Merito anche di Gabigol. 21 gol in 21 presenze stagionali, numeri da paura per l'attaccante brasiliano classe 1996 che è completamente rinato in patria dopo il fallimento europeo.

L'Inter gongola, si gode il riscatto del suo centravanti ed è pronta ora a monetizzare dalla sua cessione. Il piano della dirigenza nerazzurra rimane infatti quello di sacrificare Gabigol sul mercato, per cercare di arrivare ad un importante tesoretto da reinvestire subito nella finestra invernale di gennaio e per regalare a Conte qualche rinforzo in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato da 'Fox Sports Brasile', il Flamengo è sempre più vicino all’acquisizione definitiva dell’attaccante brasiliano che nelle ultime ore avrebbe rifiutato anche importanti offerte dalla Premier League per restare in patria. Costo dell’operazione? Il Flamengo è pronto a versare 22 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Marotta però potrebbe prendere tempo ed aspettare nuovi rilanci dall'Europa, visto il rendimento di Gabigol delle ultime partite.