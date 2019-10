p>FLAMENGO GREMIO COPA LIBERTADORES / Sarannoa contendersi il 23 novembre l'edizione della Copa Libertadores 2019: dopo la vittoria della squadra argentina nel doppio scontro con il Boca Juniors nel 'Super Clasico', questa notte è toccato al Flamengo strappare il pass per la finalissima battendo ilcon un sonoro 5-0 nell'altra semifinale tutta brasiliana. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ancora una volta è Gabigol a trascinare il Flamengo: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha infatti realizzato l'ennesima doppietta della stagione tra il minuto 46 e il minuto 56. 21 gol in stagione in altrettante presenze per il classe 1996, completamente rinato in patria. Di Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio le altre 3 reti del match.