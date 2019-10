Calciomercato Napoli, le cifre dell'affare Ibrahimovic

CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / È stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ad annunciare pubblicamente che sì, il Napoli sta lavorando al possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Una conferma di quanto vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, parlando di filo diretto Napoli-Ibrahimovic.

Le parti sono al lavoro, consapevoli del fatto che l'operazione non è semplice, ma neanche da stroncare sul nascere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo il giornalista Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' in particolare, lo svedese alle tante pretendenti avrebbe chiesto un contratto per 18 mesi da 5 milioni di euro complessivi. La società azzurra starebbe valutando la situazione, ragionando su un accordo da 1,5 milioni di euro per i primi sei mesi più un'opzione da 3 milioni per la stagione successiva. Decisivi saranno poi anche i bonus e i diritti d'immagine.