Calciomercato Inter, il messaggio di Vidal accende Conte

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Se Ivan Rakitic viene praticamente considerato fuori dai piani del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde tanto che la società, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, sta cercando acquirenti per il croato, di certo non va meglio ad Arturo Vidal che con l'arrivo di Frenkie de Jong in estate ha perso ulteriormente spazio. 203 e 209: questi, infatti, sono i minuti che hanno collezionato rispettivamente Rakitic e Vidal in questo avvio di stagione, spalmati in maniera quasi scientifica su 2 presenze in Champions e 6 in Liga di cui soltanto una da titolari. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Troppo poco per due calciatori così importanti e che hanno così tanto calciomercato.

E anche il cileno ora comincia a mostrare segnali di insofferenza. Se pochi giorni fa aveva ribadito il suo desiderio di vincere la Champions con i blaugrana, l'ex Juventus aveva poi strizzato l'occhio al tecnico dell'Antonioesaltandolo per quello che gli aveva trasmesso durante l'avventura bianconera. Dopo la vittoria di Praga, poi, l'ultima frase che da ieri sera sta facendo discutere i tifosi spagnoli riaccendendo le sirene del mercato: "Sono triste perché non gioco titolare - ha detto ai microfoni di 'Fox Sports' il centrocampista entrato negli ultimi 14 minuti dell'incontro -. Comunque l'importante è che la squadra vinca". Messaggio importante che di certo all'Inter non passerà inosservato. Se la dirigenza infatti continua a monitorare il 'caso Rakitic', sul quale ci sono anche Juventus, Milan e altri club europei, nella lista degli obiettivi di Conte il nome in cima alla lista dei desideri ci sarebbe proprio quello di Vidal, da poter raggiungere con i soldi derivanti dalla cessione die dall'eventuale qualificazione agli ottavi di Champions.