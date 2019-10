CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Tra alti e bassi, il grande entusiasmo, la passione e gli infortuni, la breve avventura di Daniele DeRossi al BocaJuniors si avvia verso la conclusione.

Legato al club argentino da un contratto fino a marzo, il centrocampista italiano a 36 anni compiuti secondo il 'Corriere dello Sport' starebbe maturando la decisione di smettere col calcio giocato e la Roma starebbe cercando di riportarlo a casa in una nuova veste. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto riferisce il quotidiano romano infatti, la dirigenza giallorossa che sta portando avanti un profondo restyling dell'organigramma nel settore giovanile avrebbe nell'Ad Guido Fienga il principale sponsor del grande ritorno di De Rossi che potrebbe addirittura ereditare la panchina della Primavera che il papà Alberto De Rossi dovrebbe lasciare dopo la lunga militanza per spostarsi in un altro ruolo. I contatti sono partiti a fari spenti per ricucire lo strappo dell'addio in estate e Daniele è tentato dall'avventura in panchina sulla quale stava ragionando con la società prima della partenza.