INTER BORUSSIA HUMMELS / Borussia Dortmund ko a 'San Siro' con l'Inter nella sfida di Champions League. Corsa agli ottavi più che mai aperta, con Mats Hummels che analizza la sconfitta contro i nerazzurri: "L'Inter è un'ottima squadra, molto organizzata.

È stata una partita difficile, ma questo già lo sapevamo prima del match perché li avevamo studiati - spiega il difensore e capitano della formazione tedesca - Non abbiamo approcciato la gara nei migliore dei modi. Poi abbiamo cercato di reagire, di pareggiare, ma purtroppo non siamo riusciti nel nostro intento. Oggi volevamo almeno un pareggio, così non è stato: adesso dobbiamo cercare di fare meglio al ritorno, sarà una partita da vincere vista la classifica del girone. Sono fiducioso, faremo una gara diversa".