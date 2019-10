INTER BORUSSIA CANDREVA / Antonio Candreva ha firmato la rete del raddoppio nel match di 'San Siro' vinto dall'Inter contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il centrocampista nerazzurro ha sottolineato in zona mista: "Il discorso qualificazione è aperto, ci sono ancora tre partite e ogni gara in Champions è difficile.

Adesso però concentriamoci sul campionato, alla trasferta di Dortmund penseremo dopo".

Candreva applaude il baby Esposito: "Non facciamogli troppi complimenti (ride, ndr). Noi lo tuteliamo, ha tanta strada da fare. E' un ragazzo bravissimo, umile, che lavora sodo in allenamento. E' un bel giocatore". L'ex Lazio esalta poi Antonio Conte: "Abbiamo la fortuna di avere l'allenatore più forte che c'è, che esiste. Siamo felici, andiamo agli allenamenti con il sorriso e i risultati in campo si vedono".