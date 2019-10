INTER ESPOSITO CAPELLO ZANIOLO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Sebastiano Esposito, classe 2002 dell'Inter, è stato paragonato durante la diretta a Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma. In questo frangente si è inserito Fabio Capello che, al giovane attaccante, ha detto: "Non prendere quella strada".

In seguito è poi arrivata la risposta di Esposito: "No, no non la prendo". Una frase, quella di Capello, che lascia qualche dubbio di interpretazione, ma che è stata poi chiarita da Ilaria D'Amico che ha specificato come Zaniolo sia cresciuto esponenzialmente andando però via dalla Beneamata.