SALISBURGO NAPOLI INSIGNE ANCELOTTI / La rete di Lorenzo Insigne ha fissato sul 3-2 il punteggio a favore del Napoli nella gara di Salisburgo, fondamentale per il percorso in Champions League degli azzurri. Ecco le parole dell'attaccante a 'Sky Sport' nel post gara, in cui arriva anche un mea culpa per gli ultimi avvenimenti.

"Ero sereno, accettavo la scelta del mister - ha dichiarato - Ero in panchina tranquillo, c'era bisogno di tutti oggi per vincere. Hanno dato tutti il proprio contributo. L'abbraccio con? Ho avuto screzi col mister, ma è acqua passata, lo stimo e lo rispetto. Mi ha sempre fatto sentire importante, ho sbagliato io qualche atteggiamento. Gli ho chiesto scusa, adesso andiamo avanti. Siamo contenti per la vittoria, ma dobbiamo rimanere sereni, mancano ancora diverse partite. Ora testa al campionato".