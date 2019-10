INTER BORUSSIA DORTMUND CONTE / L'Inter torna in corsa per la qualificazione in Champions League con il successo contro il BorussiaDortmund: "La sensazione dalla panchina è che il Borussia ha cambiato sistema, significa che hai paura della fase offensiva nostra - - ammette il mister ai microfoni di 'Sky Sport' - Siamo stati bravi a giocarla, a cambiare durante la partita, poi quando sono tornati al loro modulo siamo stati bravi a consolidare la vittoria. Non era facile perché la nostra situazione non è semplice, gli infortuni li puoi pagare, ma sono contento per i ragazzi, loro anno scorso hanno lavorato tanto con Spalletti per arrivare alla Champions ed era giusto fare di tutto per continuare questo sogno europeo, l'abbiamo fatto in maniera anche bella, decisa. Adesso recuperiamo che fra neanche tre giorni dovremo giocare contro il Parma, perché la partita più difficile è quella di sabato non quella di oggi.

L'ho già pagato il riposo di un anno, fisicamente (ride, ndr)".

FORZA DEGLI AVVERSARI - "Il Borussia se gli dai campo è devastante. Ho raccomandato ai miei di non perdere palle centrali perché sono bravi sulle ripartenze. Siamo stati bravi a costruire da dietro, gestire la situazione, cosa che a Sassuolo non era avvenuta".

ESPOSITO - " L'ho più volte detto, in conferenza e nello spogliatoio, sarei stato folle se non mi fossi fidato. Lui ripone piena fiducia nei miei confronti, sa che deve volare basso e mantenere i piedi per terra. Mi è dispiaciuto per la Nazionale però penso che qualcuno se ne sarà fatto una ragione, perché ho sempre detto che mi serve".

BARELLA - "Nicolò è generoso e stiamo lavorando anche sulle ammonizioni, tante volte mi spaventa quando le prende dopo pochi minuti dall'inizio, è sempre un border line, però averne di giocatori con la sua determinazione".