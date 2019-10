SALISBURGO NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE / Vittoria importantissima in Champions League per il Napoli, che passa per 3-2 sul campo del Salisburgo. L'allenatore Carlo Ancelotti elogia la prestazione dei suoi a 'Sky Sport': "Non sono sorpreso di come abbiamo giocato - ha spiegato - Sapevo che bisogna sacrificarsi, soffrire e giocare con intelligenza per vincere. E' stata una grande partita, molto intensa. Risposta importante, abbiamo iniziato con piglio, dopo aver sofferto l'abbiamo ripresa.

Chi è entrato ha dato il suo contributo, Lorenzoha fatto un bellissimo gol. L'abbraccio? Gliel'avevo detto, che avrebbe determinato la partita, indipendentemente da quanti minuti avrebbe giocato. Sarò un mago, evidentemente... Qualificazione in discesa? No, dobbiamo ancora giocare la seconda partita con loro, poi si può fare sempre di meglio.? Serata grandiosa per lui e per noi. Ora però piedi per terra. Il Salisburgo non lo conoscono tutti, forse, ma è una squadra molto pericolosa, soprattutto in casa".