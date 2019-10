SALISBURGO NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE / Gara durissima per il Napoli in casa del Salisburgo, vinta per 3-2 grazie alla rete decisiva di Lorenzo Insigne, entrato da pochi minuti al posto di Lozano.

Il capitano azzurro si scrolla forse di dosso il momento negativo con un gol pesantissimo in ottica qualificazione agli ottavi di, ma altrettanto significativa l'esultanza dell'attaccante, che subito dopo la rete è andato a cercare in panchina il suo allenatore, Carlo. I due si sono sciolti in un abbraccio liberatorio, i malumori dell'ultimo periodo appaiono dimenticati.