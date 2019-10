Champions League, 3a giornata: i risultati della serata

CHAMPIONS LEAGUE TERZA GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Si chiude la terza giornata di Champions League. Non solo i gironi delle italiane, in cui l'Inter ha vinto contro il Borussia Dortmund e il Napoli ha espugnato il campo del Salisburgo. Diamo uno sguardo ai gruppi G e H, in cui regna l'equilibrio.

Successi importanti per. Pari all'ultimo respiro delcontro il. Ecco i risultati:

Gruppo G

RB Lipsia-Zenit 2-1: 25' Rakitsky (Z), 49' Laimer, 59' Sabitzer

Benfica-Lione 2-1: 4' Silva (B), 70' Depay, 86' Pizzi (B)

Classifica: Lipsia 6, Lione 4, Zeni 4, Benfica 3

Gruppo H

Ajax-Chelsea 0-1: 86' Batshuayi

Lilla-Valencia 1-1: 63' Cheryshev, 95' Ikone

Classifica: Ajax 6, Chelsea 6, Valencia 4, Lilla 1