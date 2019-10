CHAMPIONS LEAGUE SALISBURGO NAPOLI MERTENS / Successo pesantissimo del Napoli, che passa per 3-2 sul campo del Salisburgo e consolida il primato nel girone E di Champions League, facendo un passo avanti importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Mertens subito pericolosissimo dopo un minuto e poi in rete al 17' con un gran destro sotto la traversa. Poi però riemerge il Salisburgo, con Meret strepitoso in almeno tre occasioni. Nulla può il portiere azzurro al 40' sul rigore realizzato da Haland. Ripresa meno spettacolare, il Napoli colpisce ancora con Mertens (64') su cross di Malcuit.

Replica di nuovo Haland (72') beffando di testa Koulibaly, ma un minuto dopo (73'), appena entrato, infila di destro nell'angolo lontano per il nuovo vantaggio azzurro. Finale convulso ma il punteggio non cambia più,può esultare. Nell'altra gara, il Liverpool batte 4-1 il Genk e resta al secondo posto.

SALISBURGO-NAPOLI 2-3: 17', 64' Mertens (N), 40' rig., 72' Haland (S), 73' Insigne (N)

GENK-LIVERPOOL 1-4: 2', 57' Oxlade-Chamberlain (L), 77' Manè (L), 87' Salah (L), 88' Odey (G)

CLASSIFICA: Napoli punti 7, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1.