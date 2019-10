CHAMPIONS LEAGUE INTER BORUSSIA LAUTARO MARTINEZ ESPOSITO/ L'Inter, dopo la vittoria di Eindhoven della scorsa stagione, torna a vincere in Champions League e lo fa grazie alla rete di Lautaro Martinez arrivata nel primo tempo. 45 minuti iniziali che vedono i nerazzurri studiare l'avversario fino all'ottima imbucata di de Vrij, la seconda dopo l'assist per Lukaku a Sassuolo, che lancia El Toro freddo davanti a Burki, che sigla l'1-0. Qualche minuto più tardi, l'Inter vorrebbe un penalty per una spinta sempre sull'ex Racing che l'arbitro però non concede. Nella ripresa esce il Borussia Dortmund con Brandt e Sancho che si rendono pericolosi, ma Handanovic è sempre attento.

Nel finale, una super apertura dimanda in porta Antonioche chiude la partita e riaccende i sogni di qualificazione agli ottavi di finale. Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (79′ Biraghi); L.Martinez, Lukaku (62′ Esposito). A disp. Padelli, Bastoni, Lazaro, Borja Valero, Politano. All.: Conte.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji (73′ Larsen), Hummels, Schulz; Delaney (64′ Dahoud), Witsel; Sancho, Weigl, Hazard (83′ Guerreiro);Brandt. A disp. Hitz, Zagadou, Gotze, Piszczek. All.: Favre.

Marcatori: 22' Lautaro, 88' Candreva.

Classifica girone: Barcellona 7, Inter 4, Borussia 4, Slavia Praga 1