INTER BORUSSIA PAGELLE TABELLINO / Primo successo per l'Inter in questa edizione della Champions League. Tre punti vitali per la compagine di Antonio Conte, che grazie al 2-0 di 'San Siro' contro il Borussia Dortmund si rimette in corsa per la qualificazione agli ottavi. Il 'Toro' è un cobra in occasione dell'1-0, mette in difficoltà la retroguardia tedesca ma poi sbaglia il rigore del possibile 2-0. Ma a firmare il raddoppio e blindare la vittoria ci pensa Candreva a 3' dalla fine. Prestazione sontuosa di de Vrij, delude invece Lukaku. Witsel è il migliore nell'undici di Favre, mentre Sancho è pericoloso solo a tratti.

INTER

Handanovic 7 - Risponde da campione a Sancho prima dell'intervallo. Poi si ripete nella ripresa su Brandt.

Godin 6,5 - Prestazione solida, senza picchi. Lascia la scena a de Vrij.

De Vrij 7,5 - Baluardo insuperabile. Non sbaglia praticamente un pallone, sia in marcatura che nel gioco aereo. In più regala un assist d'oro per la rete decisiva di Lautaro.

Skriniar 6,5 - Puntuale e concentrato, la spalla ideale dell'insuperabile de Vrij.

Candreva 6,5 - Più difensore che tornante. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto chiudendo la contesa.

Gagliardini 5,5 - Pensa più a contenere che a puntare la trequarti avversaria. Prestazione sottotono.

Brozovic 6,5 - Macina chilometri, tocca un'infinita di palloni non sempre però con lucidità. Serve a Candreva la palla del raddoppio.

Barella 6 - Lotta come un leone, non si risparmia. Meno efficace in fase di palleggio.

Asamoah 5,5 - Sempre in apprensione di fronte ad Hakimi. Serata difficile nonostante la vittoria (79' Biraghi s.v.).

Lautaro Martinez 7 - Momento super, glaciale davanti a Burki per la rete che sblocca la partita. Non dà respiro ad Hmmels e compagni. Il rigore sbagliato l'unica macchia (89' Borja Valero s.v.).

Lukaku 4,5 - Decisamente un passo indietro rispetto al match contro il Sassuolo. Impalpabile, non calcia mai verso la porta tedesca. E anche in costruzione noi aiuta la squadra (62' Esposito 7 - Non sente la pressione, giocate da predestinato. Si procura il rigore del 2-0 con una bella azione personale).

Allenatore: Conte 7 - Inter d'acciaio, che va oltre le difficoltà. I nerazzurri sanno soffrire e colpire al momento giusto. Registra la difesa dopo le ultime uscite, lancia al momento giusto il baby Esposito.

Tre punti vitali per rimettersi in carreggiata per la qualificazione agli ottavi.

BORUSSIA DORTMUND

Burki 7 - Una sola parata, ma che parata: neutralizza Lautaro dal dischetto, tenendo in vita (anche se per pochi minuti) il Borussia.

Akanji 5,5 - Va in difficoltà quando Lautaro lo punta. Qualche disattenzione di troppo (73' Bruun Larsen 5,5 - Ha poco tempo per incidere).

Weigl 5,5 - Si posiziona tra Akanji e Hummels, il gioco dei tedeschi parte sempre dai suoi piedi. Rivedibile però in marcatura.

Hummels 5 - Non è l'Hummels dei tempi d'oro e di vede. Stende Esposito in occasione del rigore per i nerazzurri.

Hakimi 6,5 - Spinge con costanza, mettendo alle strette Asamoah. Crea scompiglio sulla destra.

Delaney 6 - Scolastico ma ordinato in mediana. Agisce soprattutto in protezione della linea difensiva (65' Dahoud 6 - Fa viaggiare il pallone).

Witsel 6,5 - Fulcro della manovra del Borussia, sempre in appoggio ai compagni. Il più continuo, fa valere la sua personalità.

Schulz 4,5 - Colpevole sull'1-0 dove lascia in gioco Lautaro. Si vede poco anche in fase di spinta.

Sancho 6 - Si accende a tratti, ma quando trova lo spunto è velenosissimo. Handanovic è super nel recupero della prima frazione sulla rasoiata del baby inglese. Spreca una ghiotta chance a metà secondo tempo.

Brandt 6 - Agisce da centravanti: non è il suo ruolo ma si applica. Impegna Handanovic nell'unica occasione in cui esce dalla morsa di de Vrij.

Hazard 5,5 - Spesso fuori dal gioco, non risce ad incidere anche scambiandosi la posizione con Sancho (84' Guerreiro s.v.).

Allenatore: Favre 5,5 - Il Borussia prova a fare la partita, a creare. I tedeschi mancano però in cinismo. A parte Witsel, discontinui gli altri big.

Arbitro: Taylor 5,5 - Lascia più di qualche dubbio il mancato fischio su Lautaro nel primo tempo dopo il contatto tra l'argentino e Akanji. Vede bene sull'intervento falloso in area di Hummels ai danni di Esposito.

TABELLINO

Inter-Borussia Dortmund 2-0

22' Lautaro Martinez; 87' Candreva

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah (79' Biraghi); Lautaro Martinez (89' Borja Valero), Lukaku (62' Esposito). A disposizione: Padelli, Politano, Lazaro, Bastoni. Allenatore: Conte

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji (73' Bruun Larsen), Weigl, Hummels; Hakimi, Delaney (65' Dahoud), Witsel, Schultz; Sancho, Brandt, Hazard (84' Guerreiro). A disposizione: Hitz, Zagadou, Gotze, Piszczek. Allenatore: Favre

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

VAR: Attwell (Inghilterra)

Ammoniti: Brozovic (I), Barella (I), Weigl (B), Godin (I), Hummels (B)

Espulsi:

Note: 1' e 3' recupero; spettatori 65.673