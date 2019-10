PAGELLE E TABELLINO DI SALISBURGO-NAPOLI: MaraMertens!

PAGELLE TABELLINO SALISBURGO NAPOLI / Napoli splendido a Salisburgo, contro una squadra che non perdeva in casa da 3 anni e stasera invece capitola sotto i colpi di Mertens versione Maradona, record battuto e tanto bel calcio. Un risultato preziosissimo, fondamentale per il prosieguo del cammino Champions, ma soprattutto una prestazione sontuosa come non si vedeva da tempo. Meret ancora favoloso, ma che giocatore Haaland: Davvero impressionante.

SALISBURGO



Stankovic 6 - Incolpevole sul gol di Mertens, che trova un angolo bello complicato, poi si fa pescare fuori dai pali e sul pallonetto di Mertens accelera troppo, stirandosi il quadricipite. Sostituzione inevitabile. (Dal 30' Carlos 5,5 - Il mormorio che si sente sulle tribune ogni volta che la palla arriva dalle sue parti è emblematico. Non che abbia responsabilità precise sui gol, ma non è proprio il massimo in termini di fiducia alla squadra).



Kristensen 6 - Sulla sinistra c'è poca spinta, anche perché Daka spaventa parecchio gli azzurri. Lui copre bene la sua area di competenza, è il meno coinvolto di tutti nei gol del Napoli.



Wober 5,5 - In mezzo si balla tanto, saltano completamente gli schemi complice anche il movimento orizzontale di Mertens, che mette parecchio in difficoltà i centrali austriaci. Serata per niente semplice.



Ramalho 5 - Scherzato da Mertens sul gol dell'1-0 Napoli, si fa prendere in controtempo dalla spizzata di Callejon e anche su Insigne la chiusura è molto approssimativa.



Ulmer 5 - La coppia Callejon-Malcuit è parecchio propositiva sulla destra e gli crea parecchi grattacapi. Preso nel mezzo anche in occasione dello 0-1, Mertens lo scherza anche sul 2-3.



Daka 6,5 - Anche lui sulla destra spinge tantissimo, cerca il fondo ma anche l'azione personale. Nel primo tempo un dribbling+diagonale sulla marcatura di Di Lorenzo per poco non trova il pari in anticipo. Dal 68' Ashimeru 6 - Entra per smuovere un po' le acque, si muove molto, mette lo zampino anche sul 2-2 smarcando Junuzovic.

Mwepu 6,5 - Cresce nel corso della gara e fa valere in mezzo al campo la corsa e la capacità di coprire larghe zolle di campo con grande freschezza atletica. Il suo apporto a metà campo è fondamentale.



Junuzovic 6,5 - Anche l'esperto austriaco in mezzo al campo sa come farsi rispettare e gestire palla. Bellissimo il cross per il momentaneo 2-2 di Haaland.



Minamino 6,5 - Tanto spirito di iniziativa, tante belle idee per questo giapponesino che non a caso è uno dei pilastri della squadra.



Hwang 6,5 - Sguscia di rado, ma quando lo fa è imprendibile. Per informazioni chiedere a Malcuit, che gli lascia mezzo metro e improvvisamente è costretto a stenderlo in area pur di fermarlo.



Haaland 7,5 - Ragazzi, questo poco-più-che-maggiorenne gigante norvegese fa davvero impressione, per come gestisce il pallone, per come attacca lo spazio, per i fondamentali tecnici che un ragazzone di 1,91m non dovrebbe possedere. Fa ammattire i centrali, sfiora il gol a più riprese e poi lo trova prima su rigore e poi di testa, il 19mo e il 20mo in 12 partite. Sì, avete letto bene.



All. Marsch 6,5 - Certo, questo Salisburgo è decisamente naif nella fase difensiva, ma dalla cintola in su è davvero un'iradiddio. La spinta sulle fasce, il movimento di Hwang e quell'enorme robot biondo lì davanti. Una squadra in grado di segnare la media di oltre 4 gol a partita, e non è un caso. A Salisburgo magari non passeranno il turno ma di sicuro si stanno divertendo parecchio.





NAPOLI



Meret 7,5 - Benedetto ragazzo, ci manca solo che pari anche i fulmini quando c'è il temporale. Una parata sovrannaturale nel primo tempo su Haaland, in caduta per almeno 6-7 secondi, tutta istinto e addominali. L'altra, su diagonale di Daka, è splendida perché la visuale gli era completamente coperta da Di Lorenzo. Il rigore di Haaland è perfetto, se no avrebbe preso anche quello. Stasera in versione Ed Warner, per Benji Price ci stiamo attrezzando.



Malcuit 6,5 - Peccato perché l'ingenuità clamorosa sul rigore del Salisburgo rovina un primo tempo ottimo, con una spinta costante sulla destra ad assecondare l'accentramento di Callejon.

Cross sempre pericolosi, l'assist a Mertens per il 2-1, ma non è altrettanto valido in fase difensiva, come dimostra il pasticcio su Hwang.Koulibaly 5,5 - Guida la difesa con Luperto al suo fianco. Un intervento un po' pericoloso nel primo tempo, ma riesce a fronteggiare la forza d'urto degli avversari pur con qualche sbavatura, come quando perde Haaland sul 2-2.Luperto 6 - Non ha le caratteristiche di Manolas né la personalità di Albiol, eppure per vie centrali gli attaccanti austriaci difficilmente sfondano. Partita con grande applicazione, ma sul gol del 2-2 saltano le marcature anche per una sua negligenza.Di Lorenzo 6 - Soffre molto la mobilità di Daka, che sulla destra affonda che è un piacere. Non è mai davvero insufficiente perché il suo lo fa sempre, però lì quel pallone che gli passa fra le gambe può fare molto male, se Meret non fa il miracolo.Callejon 7 - Sarà anche "vecchio", come l'ha bollato a più riprese il suo presidente, ma è un calciatore di un'intelligenza tattica spaventosa. Si propone largo quando ha spazio e si accentra per favorire le sgroppate di Malcuit. E proprio per vie centrali nasce il gol di Mertens grazie a una sua spizzata di testa, semplicemente geniale. L'assist numero 73 da quando è a Napoli: basterebbe questo dato per dire tutto. Dall'80' Elmas svAllan 6 - Pasticcione in diversi casi, ma in linea di massima non fa mancare il suo apporto in termini di sostanza. Certo, in impostazione non è un fulmine di guerra, ma non si può avere tutto dalla vita.Fabian 7 - Primo tempo sontuoso in impostazione, un po' più intermittente in disimpegno. Nella ripresa si scambia di posizione con Zielinski e cresce anche la prestazione. Molto molto bene.Zielinski 6,5 - Senza infamia e senza lode da esterno, ordinato e molto deciso quando scala in mezzo al campo. Gioca con la proverbiale 'cazzimma', quella che gli ha sempre fatto difetto. Se capisce il plus che può dargli questa cosa può essere davvero il punto di svolta.- Quel missile sparato nel sette opposto è la centoquindicesima prodezza di un campione in campo e fuori, che poi esulta imitando il mitico magazziniere Starace. Sarebbe un numero come un altro se non fosse il numero de D10S, ovvero la cifra di reti raggiunta da Maradona, e nel secondo tempo arriva anche il 116 del sorpasso e l'assist per Insigne. Un record meritatissimo per un calciatore devastante, partito anche a handicap visto che nasce esterno offensivo. Ma da quando fa la punta non lo ferma più nessuno. Dal 75' Llorente sv- Strano vedere un'insufficienza simile in una prestazione di squadra anche piuttosto convincente, ma non è un mistero che in questo momento il messicano sia un vero corpo estraneo alla squadra, che cerca spazi, ne apre anche parecchi per i compagni accorrenti, ma davanti alla porta non incide come dovrebbe. Altra prestazione deludente, ma in un certo senso Ancelotti ha ragione ad insistere: il problema è tutto di ambientamento, per trovare continuità nelle prestazioni deve giocare, e pure parecchio. Dal 65' Insigne 7 - Che corsa liberatoria verso Ancelotti, per scrollarsi di dosso l'enorme nervosismo di queste settimane. Il gol è molto bello soprattutto nella preparazione. Stop tutt'altro che semplice, poi la conclusione deviata da Ramalho. In una serata così bella ci voleva anche la sua firma.All. Ancelotti 7 - Il Napoli europeo, quello che ha avuto ragione anche del Liverpool, stasera si vede in tutto il suo splendore. Molto meno efficace in fase difensiva, ma in avanti è uno spettacolo. Mertens ispirato da D10S, Fabiàn e Callejon in serata di grazia, Insigne che si sblocca. Ora basta allungare un po' di più la coperta e forse finalmente vedremo il Napoli che ha in mente da quasi un anno e mezzo. E che stasera ha decisamente ipotecato la qualificazione con 3 giornate di anticipo. Niente male.

Tabellino Salisburgo-Napoli 2-3

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic (33' pt Coronel); Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu (44' st Koita), Junuzovic, Daka (23' st Ashimeru); Hwang, Haaland. A disposizione: Vallci, Onguene, Szosboszlai, Okugawa. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon (35' st Elmas), Allan, Fabian, Zielinski; Mertens (31' st Llorente), Lozano (20' st Insigne). A disposizione: Ospina, Elmas, Gaetano, Milik, Younes. All. Ancelotti.

Arbitro: Turpin (FRA)

Marcatori: 17' pt e 19' st Mertens, 40' pt e 27' st Haaland, 28' st Insigne

Ammoniti: 38' pt Lozano (N), 39' pt Malcuit (N), 47' pt Haaland (S), Marsch (S)