DIRETTA CELTIC LAZIO FORMAZIONI / Primo con 4 punti e ancora imbattuto nel Girone E di Europa League, il Celtic ospita alle 21 la Lazio nella terza giornata della fase a gironi. Grazie alla vittoria sul Rennes, la squadra allenata da Simone Inzaghi è riuscita a riscattare la sconfitta all'esordio in casa del Cluj.

Non perdere in Scozia potrebbe rappresentare un viatico importante in vista del ritorno in Italia previsto tra due settimane, nella consapevolezza che dal doppio confronto tra francesi e rumeni potrebbero arrivare buone notizie in ottica qualificazione. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CELTIC-LAZIO



Celtic (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Neil Lennon

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Jony; Caicedo, J.Correa. All. Simone Inzaghi

CLASSIFICA GIRONE E: Celtic 4; Lazio e Cluj 3; Rennes 1