CELTIC LAZIO CONFERENZA INZAGHI / Vigilia di Europa League in casa Lazio. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato così la trasferta sul campo del Celtic: "Domani non è decisiva ma è molto importante, perché poi mancheranno solo tre partite. Dovremo buttare un occhio anche a quello che succederà tra Rennes e Cluj, ma questo doppio confronto sarà determinante. Turnover? Penso solo al Celtic. Noi sabato abbiamo fatto una partita molto dispendiosa, ma allo stesso tempo abbiamo avuto un giorno in più per recuperare.

Sappiamo di avere davanti una grande partita e poi domenica la, dopo tre anni siamo abituati ai ritmi dell'Europa. Avremmo voluto la Champions, ma abbiamo dato tutto per arrivare in Europa League e onorarla al 100%. La mia testa e quella dei giocatori è unicamente al Celtic".

Infine, ancora sul pareggio in rimonta contro l'Atalanta: "Della partita di sabato si è parlato tanto: la Lazio ha dimostrato di avere carattere. Era già capitato a Bologna e nel derby con la Roma di andare sotto, mi prendo l'ottimo secondo tempo ma è inevitabile aver analizzato il primo insieme ai ragazzi. Solitamente le partite le approcciamo bene ma nell'ultima ci abbiamo messo molto del nostro".