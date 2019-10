INTER BORUSSIA VOTI PRIMO TEMPO / Lautarto Martinez non si ferma più. E' ancora il 'Toro' il grande protagonista in casa Inter dopo il primo tempo del decisivo match di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'argentino è implacabile davanti a Burki, capitalizzando al meglio un assist al bacio di de Vrij. L'olandese è il solito baluardo in difesa, mentre fatica Lukaku. Witsel è l'uomo ovunque di Favre, Schultz invece la combina grossa tenendo in gioco Lautaro nella rete dell'1-0.

Handanovic decisivo sunel recupero.

INTER

Handanovic 6,5

Godin 6

De Vrij 7

Skriniar 6

Candreva 6

Gagliardini 5,5

Brozovic 6

Barella 6

Asamoah 5,5

Lautaro Martinez 7

Lukaku 5,5

Allenatore: Conte 6,5

BORUSSIA DORTMUND

Burki 6

Akanji 5,5

Weigl 5,5

Hummels 6

Hakimi 6,5

Delaney 6

Witsel 6,5

Schulz 5

Sancho 6,5

Brandt 5,5

Hazard 6

Allenatore: Favre 5,5

TABELLINO

Inter-Borussia Dortmund 1-0 (parziale primo tempo)

22' Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Politano, Lazaro, Borja Valero, Esposito, Biraghi, Bastoni. Allenatore: Conte

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Weigl, Hummels; Hakimi, Delaney, Witsel, Schultz; Sancho, Brandt, Hazard. A disposizione: Hitz, Zagadou, Dahoude, Gotze, Guerreiro, Piszczek, Bruun Larsen. Allenatore: Favre

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

VAR: Attwell (Inghilterra)

Ammoniti: Brozovic (I)

Espulsi:

Note: 1' recupero