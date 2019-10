CHAMPIONS SALISBURGO NAPOLI MANOLAS / Kostas Manolas salterà Salisburgo-Napoli. Il greco non sta bene (persiste il dolore al costato) e così Ancelotti sarà costretto a non impiegarlo nel match di Champions di scena stasera alla 'Red Bull Arena'.

Al posto dell'ex Roma, che andrà in tribuna, il tecnico azzurro schiererà. Di conseguenza l'altro giovane dei partenopei, il regista, potrà accomodarsi in panchina. Per lui si tratta della prima volta nella massima competizione europea per club.