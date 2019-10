CALCIOMERCATO INTER MILAN GOTZE / Non mancheranno gli spunti di calciomercato in Inter-Borussia Dortmund di questa sera. Tra i protagonisti del delicato match di Champions League ci sarà anche Mario Gotze, che dovrebbe essere lanciato da Favre per sostituire l'infortunato Paco Alcacer. Proprio l'attaccante tedesco sarà l'osservato speciale in casa nerazzurra, ma non solo.

Anche la dirigenza delha infatti messo gli occhi sul 27enne e potrebbe essere anch'essa una spettatrice interessata della sfida di 'San Siro'. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Gotze è in scadenza di contratto a giugno con il club tedesco e sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione. In caso di mancato rinnovo Inter e Milan potrebbero dunque sfidarsi sul mercato per il fantasista. Un derby nella prossima estate non è affatto da escludere.