CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / José Maria Callejon e Dries Mertens hanno ricevuto, negli ultimi giorni, diverse frecciate da parte di Aurelio De Laurentiis.

Il patron non ha avuto peli sulla lingua nel descrivere la loro situazione: entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020 e ancora non hanno trovato un accordo per rinnovarlo.

Il presidente partenopeo ha annunciato di aver offerto loro un prolungamento alle stesse cifre attuali, proposta anticipata da Calciomercato.it nelle scorse settimane: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’entourage dell’ex madridista è però ancora in attesa di una chiamata da parte dello stesso De Laurentiis per tentare di trovare un accordo che nessuna delle parti esclude

Callejon, infatti, non ha ricevuto offerte ufficiali da altri club (per ora, solo sondaggi dalla Cina, molto più concreti durante la scorsa estate) e gradirebbe proseguire l’avventura azzurra, cominciata ormai nel lontano 2013. Il suo agente vuole discuterne personalmente con De Laurentiis, con il quale ad oggi ci sono stati solo contatti telefonici che non sono bastati a trattare la questione in maniera approfondita. La possibilità che si continui insieme esiste e dipenderà dall’esito dell’incontro, che non è stato ancora programmato.

