CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ISCO / Dall'Inghilterra confermano: Isco verso il divorzio dal Real Madrid. Per motivi fisici e non solo fin qui il fantasista spagnolo ha giocato pochissimo, appena 4 presenze - per complessivi 170' - tutte nella Liga. Zinedine Zidane, nell'occhio del ciclone, non lo ritiene più un giocatore ad altezza Real e probabilmente Florentino Perez la pensa uguale dato che è da un po' che cerca di sistemarlo altrove attraverso qualche mega scambio. Il prezzo del suo cartellino sarebbe sceso a 55 milioni di euro, una cifra decisamente più abbordabile per il mercato italiano.

Per il 27enne potrebbero sfidarsi, in quello che sarebbe l'ennesimo e forse uno dei tanti pronti ad accendersi nell'estate 2020. Alla portata è pure lo stipendio del 27enne di Benalmadena, ovvero 7 milioni di euro netti. Insomma i presupposti per il grande duello italico ci sono tutti, a meno che il- o un altro top club europeo da tempo interessato al calciatore - decida di provare ad anticipare i tempi andando all'assalto del suo cartellino già a gennaio. Lo stesso Isco potrebbe spingere per un addio alle 'Merengues' a stagione in corso, in modo da trovare subito maggiore continuità in ottica. Staremo a vedere.