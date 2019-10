CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE ARSENAL / Flop evitato? Forse per dirlo è troppo presto, ma certamente all'Arsenal qualcuno si sta domandando come Nicolas Pepe possa essere costato così tanto. I 'Gunners' in estate hanno battuto in estate la concorrenza del Napoli per garantirsi le prestazioni del 24enne franco-ivoriano che tanto bene aveva fatto con la maglia del Lilla. Per il club inglese un acquisto da record: 80 milioni di euro. Una cifra impressionante che, al momento, il giocatore non sta dimostrando di valere. Pepe, in undici gare tra Premier ed Europa League (di cui 7 giocate da titolare), è riuscito a totalizzare solo un gol e tre assist.

L'ala ha fatto vedere giocate interessanti, grandi spunti in velocità e buona tecnica, ma indubbiamente l'Arsenal, da un giocatore pagato così tanto, si aspetta soprattutto i gol. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Gol che al momento non sono arrivati, anzi sono balzati agli occhi soprattutto diversi errori clamorosi. Non ultimo quello del Monday Night contro lo Sheffield United nella sfida persa per 1-0. Lo stesso Unai Emery ha rivelato come il gol sbagliato da Pepe, che non è arrivato ad un appuntamento a porta vuota dopo un cross basso, sia stato l'episodio chiave della gara. Qualcuno tra i tifosi 'Gunners' e tra gli ex giocatori del club, ha paragonato il 24enne al connazionale Gervinho, anche lui passato da quel di Londra e ricordato soprattutto per i gravi errori davanti alla porta. Ora resterà da vedere se il calciatore africano riuscirà a togliersi questa etichetta. Nel frattempo il Napoli tira un sospiro di sollievo per gli 80 milioni risparmiati.