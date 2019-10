CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO / Doveva essere la notte di Cristiano Ronaldo ed invece ci ha pensato Paulo Dybala a rubare le prime pagine di tutti i giornali dopo la doppietta decisiva in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Due gol pesantissimi per l'economia del girone della Juventus ed ancor di più per il futuro del fantasista argentino, partito in sordina ad inizio anno e capace man mano di ritrovare verve e spazio nelle complicate gerarchie di Sarri.

In estate il nome di Dybala era menzionato praticamente solo in ottica cessione, ma ora le cose sembrano sostanzialmente cambiate con la 'Joya' che si avvicina persino al rinnovo contrattuale. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'attuale accordo dell'ex Palermo scade nel 2022 e si lavora ad un allungamento per il 2023/24. Nonostante gli ultimi segnali incoraggianti e di grosso riavvicinamento la trattativa deve comunque ancora entrare nel vivo viste anche le richieste elevate del calciatore. Dybala infatti vorrebbe un ingaggio da top player assoluto con 10 milioni di euro annui. A complicare il tutto c'è anche la questione legata ai diritti d'immagine con la star image, altro punto tutto da risolvere per arrivare al rinnovo dell'argentino che intanto ha iniziato a segnare.