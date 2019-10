THIAGO MOTTA GENOA / "Tornare qui è un onore. La situazione attuale non è facile, ma il Genoa ne uscirà. Dobbiamo lavorare insieme per la salvezza. La rosa è forte e può fare molto di più e il club merita di stare più in alto in classifica". Queste le prime parole di Thiago Motta da nuovo tecnico del Genoa. L'italo-brasiliano è stato presentato in conferenza stampa. "Sono felicissimo di essere di nuovo qui. Con il presidente Preziosi c'è grande intesa, basta uno sguardo per capirci, lui mi voleva e io volevo tornare qui. Non ho trovato grosse differenze rispetto a quando ero qui come calciatore.

Ho buone sensazioni e possiamo uscire da questa zona di classifica". Sul modulo: "Il 2-7-2? Una provocazione. Non bisogna dare troppa importanza ai numeri. L'importante è che i ragazzi diano tutto per centrare l'obiettivo della salvezza. Ho tante idee, ma ho visto negli occhi dei ragazzi tanta voglia. Anche per questo sono venuto qui". Sui giocatori in rosa: "Conho giocato, lo ritrovo da capitano. Sarà una figura fondamentale.? Da lui mi aspetto tanto, è un giocatore importantissimo e lui lo sa, averlo in rosa è una fortuna". Thiago Motta sarà già in panchina nella sfida contro ilgrazie ad una deroga.